Посадовці заволоділи землею в центрі Києва на 11,6 млн грн — їх затримали правоохоронці

Правоохоронці викрили та припинили діяльність злочинної організації на чолі з медійно відомим ексдепутатом Київської міської ради. Загалом затримали 7 учасників схеми — серед них чинні посадовці місцевої влади. Про підозру повідомили 10 фігурантам справи.

Про це повідомляють НАБУ і САП, не називаючи імен.

Фігурантів справи підозрюють у тому, що вони заволодівали цінною столичною землею під забудову та повністю впливали на рішення місцевої влади про надання прав на землю. Так, протягом 2023—2024 років фігуранти з власності територіальної громади Києва незаконно вивели землю в центрі міста вартістю 11,6 мільйона гривень.

Серед підозрюваних:

ексдепутат КМР, керівник злочинної організації;

заступник голови Київської міської державної адміністрації;

голова та член постійної комісії КМР з питань архітектури, містопланування та земельних відносин;

чинні депутати КМР;

перший заступник і заступник директора комунальних підприємств;

четверо громадян, про посаду яких правоохоронні органи не повідомляють.





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Правоохоронці також зафіксували хабар у $100 тисяч члену земельної комісії та депутатці Київської міської ради за те, щоб вони зловживали своїми повноваженнями та впливали в інтересах злочинної організації.

Також викрили, що погрозами та штучними перешкодами підозрювані хотіли змусити приватне підприємство припинити законно торгувати та здавати в оренду торговельні приміщення. Фігуранти хотіли заволодіти земельною ділянкою цього підприємства для подальшої забудови.





Як діяла схема

Схема полягала в тому, що підозрювані шукали перспективні земельні ділянки та реєстрували право власності на неіснуючі будинки нібито на цих територіях на підставних людей. Потім до міськради подавали заяви про те, щоб надати їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд — так уникали торгів.

Депутати КМР та посадовці КМДА, частина з яких входили до злочинної організації, а деякі перебували під її впливом, впливали на позитивні рішення щодо подібних заяв. За це вони отримували хабарі у вигляді коштів та обʼєктів нерухомості.

Ці рішення повністю контролювали учасники злочинної організації: «потрібні» люди отримували права на землю, а решта стикалися зі штучними перешкодами та мусили звертатись до учасників злочинної організації по допомогу.

Керівник злочинної організації мав значний вплив на процеси всередині КМР та КМДА, зокрема на дії посадовців, призначення на високі посади лояльних осіб, звільнення підконтрольних службовців, виділення бюджетних коштів в інтересах злочинної схеми.

Він також мав звʼязки із заступниками голови КМДА, депутатами, головою земельної комісії КМР. Щоб приховувати свою діяльність, фігуранти використовували спеціальні термінали мобільного зв’язку, псевдоніми тощо.

Завдяки тому, що правоохоронці викрили схему, фігуранти не заволоділи ще шістьма земельними ділянками у столиці загальною вартістю 83,7 мільйона гривень. Це результати операції НАБУ і САП «Чисте місто» зі знищення корупції в земельній та бюджетній сферах Києва.