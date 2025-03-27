УП: Ексдепутат Комарницький для втечі за кордон використав авто для перевезення полеглих військових

Камуфльований автомобіль для перевезення загиблих українських військових їхав попереду автівки, у якій колишній депутат Київської міської ради Денис Комарницький незаконно виїхав за кордон. Це було «прикриття», щоб кортеж Комарницького не зупиняли на блокпостах.

Про це йдеться в розслідуванні «Української правди».

Журналісти посилаються на джерела у правоохоронних органах, які допитували товариша Комарницького Юрія Довгаленка. Саме він був одним з тих, хто допоміг ексдепутату втекти. У цьому брали участь участь чотири людини з посвідченнями Служби безпеки України, два співробітники Управління стратегічних розслідувань Закарпатської області та один місцевий депутат.

Комарницького 10 лютого 2025 року оголосили в розшук — його підозрюють в організації схеми заволодіння землею в центрі Києва. А вже зранку 11 лютого, за даними «Української правди», його помічники приїхали по Комарницького на двох автівках Toyota Land Cruiser із номерами прикриття, яких немає у базі поліції. Ексдепутата забрали з котеджного містечка під Києвом, і кортеж вирушив на захід країни.

Перед кортежем на відстані 30 км їхав камуфльований автомобіль із табличкою «200» — такі автівки використовують для перевезення тіл загиблих українських військових.

Українська правда

Цей камуфльований автомобіль мав бути перестраховкою, розвідуючи обстановку на маршруті втечі Комарницького: чи не зупиняють авто на блокпостах, чи не оглядають машини в пошуках Комарницького, який на той час уже був у розшуку.

Неподалік міста Хуст Закарпатської області до них долучились два співробітники Управління стратегічних розслідувань.

Також Комарницький обурювався, що зупинився в «бомжацькому готелі з поганим інтернетом». А за кілька днів після перебування в Хусті він вирушив до Ужгорода, де зупинився у депутата Закарпатської облради, стверджують в розслідуванні. А 16 лютого Комарницький зайшов до прикордонного відділку поліції вже у Румунії, де попросив про притулок.

Трьох співробітників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, причетних до переправлення Комарницького за кордон, звільнили. Двом з ним оголосили про підозри.

У коментарі «Бабелю» СБУ заперечила, що її штатні працівники допомогли перетнути кордон ексдепутату Київради Денису Комарницькому. Затримані посадовці менше ніж 5 місяців мали статус гласних позаштатних працівників — тобто вони не були у штаті спецслужби і не отримували грошей. СБУ наголошує, що цього статусу затриманих позбавили на початку лютого 2025 року — тобто до того, як Комарницького оголосили в розшук і він виїхав за кордон.

Зараз слідчі встановлюють усіх причетних до переправлення Комарницького за кордон. Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ СБУ викрила 215 схем незаконного перетину кордону, а про підозру повідомили 1 869 людям.