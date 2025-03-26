Розшук ексдепутата Київради Комарницького: з поліції Закарпаття звільнили трьох співробітників

З Нацполіції звільнили двох співробітників Управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області, а також керівника територіального управління. Це зробили у справі ексдепутата Київради Дениса Комарницького, якого зараз розшукують.

Про це повідомила пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Дениса Комарницького підозрюють в організації схеми заволодіння землею в центрі Києва. У лютому Національне антикорупційне бюро зазначало, що на той момент фігурант був ще в Україні, але намагався виїхати за кордон.

На початку лютого правоохоронці викрили злочинну організацію на чолі з ексдепутатом Київської міської ради Комарницьким. Він був лідером фракції «Блок Леоніда Черновецького» у Київраді 2008—2010 років.