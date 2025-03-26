Джей Ді Венс приєднається до делегації США у Гренландії, але візит буде коротшим

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вирушить з візитом до Гренландії разом із дружиною Ушею, але візит скоротили до одного дня.

Про це повідомляє BBC.

Раніше планувалося, що Уша Венс проведе на острові кілька днів, відвідає столицю Нуук і подивиться традиційні перегони на собачих упряжках. У вівторок Білий дім повідомив, що подружжя разом відвідає Гренландію — захід обмежиться візитом на американську космічну базу Пітуффік на північно-західному узбережжі.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен вважає це рішення позитивним. Він додав, що країна «не має нічого проти» відвідування представниками США власної бази.

Новий графік, ймовірно, зменшить ризик того, що віцепрезидента і його дружину зустрінуть протести місцевих жителів. Останніми тижнями сотні людей мітингували проти США, деякі з них тримали плакати з написами: «Поважайте міжнародні угоди» і «Янкі, йдіть додому».

Вранці 26 березня гренландські медіа писали, що кілька броньованих автівок, які прибули на острів для підготовки до візиту Уші Венс, завантажують назад на американський військовий літак.

Віцепрезидент назвав метою поїздки на військову базу «перевірку безпеки острова». За його словами, адміністрація президента Дональда Трампа хоче «відновити безпеку народу Гренландії», і що Вашингтон і Данія ігнорували її «занадто довго».

«Багато країн погрожували Гренландії, погрожували використати її території й водні шляхи, щоб погрожувати США, Канаді й, звичайно, жителям Гренландії», — сказав Джей Ді Венс.