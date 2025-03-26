Правоохоронці запобігли подвійному теракту біля ТЦК у Тернополі, який на замовлення російських спецслужб хотіла влаштувати пара з Полтавщини.
Про це повідомляє СБУ.
За даними слідства, у справі фігурують двоє наркозалежних з Полтавщини: 42-річний чоловік та його 30-річна співмешканка, які шукали гроші на наркотики в телеграм-каналах — саме там їх завербували російські спецслужби.
Спершу вони хотіли підірвати припарковане біля ТЦК службове авто, а після прибуття на місце інциденту екстрених служб мала спрацювати друга вибухівка. Так російські спецслужби планували не тільки вбити максимальну кількість громадян України, але й ліквідувати своїх агентів як зайвих свідків.
Під час підготовки до теракту в завчасно орендованій квартирі в Тернополі фігуранти зберігали два саморобні вибухові пристрої, які додатково спорядили елементами ураження у вигляді гайок та електронними засобами дистанційного підриву.
Служба безпеки викрила чоловіка і жінку ще на початковому етапі підривної діяльності, правоохоронці задокументували їхні злочини. Фігурантів затримали, коли вони прямували з вибухівкою до місця запланованого теракту.
Їх підозрюють у підготовці до теракту і незаконному поводженні з вибухівкою. Зараз зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
- Останніми місяцями в Україні регулярно стаються теракти, влаштовані на замовлення російських спецслужб. Днями на Одещині стався вибух у будівлі поліції, загинула жінка. СБУ кваліфікувала вибух як спробу теракту. У Харкові затримали чоловіка, який готував вибухівку для терактів і корегував удари Росії по місту. А в Тернополі затримали школярку — вона ледве не вчинила теракт через шантаж росіян.
- У грудні 2024 року Служба безпеки України запустила офіційний чат-бот «Спали ФСБешника», щоб українські громадяни могли повідомляти, коли російські агенти намагаються завербувати їх для підпалу, теракту чи мінування.