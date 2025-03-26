«Радіо Свобода» тимчасово не ліквідовуватимуть — так вирішив суд. Що далі

Мовника «Радіо Вільна Європа»/ «Радіо Свобода» (RFE/RL) тимчасово не ліквідовуватимуть — так вирішив суд 25 березня. Суддя сказав, що рішення Агентства США з глобальних медіа (USAGM), яке припинило фінансування медіа після указу Трампа, імовірно, незаконне. Судові слухання ще триватимуть.

Про рішення суду повідомляють CNN, Politico та ABC News.

Суд дозволив тимчасово заблокувати рішення чиновниці Лейк, яка керує Агентством США з глобальних медіа.

«Керівництво [Агентства США з глобальних медіа] не може одним реченням, що не містить майже жодних пояснень, змусити радіостанцію RFE/RL закритись — навіть якщо президент наказав їм це зробити», — сказав суддя.

Він наголосив, що такі дії адміністрації Трампа «не підтверджені жодними фактами чи міркуваннями» та, імовірно, порушили закон.

«Ми цінуємо продумане та неперевершене рішення судді Ламберта, щоб не дати USAGM ігнорувати волю Конгресу», — сказав президент і головний виконавчий директор «Радіо Свобода» Стівен Капус.

CNN пише, що таке рішення суду, імовірно, означає, що «Радіо Вільна Європа»/ «Радіо Свобода» (RFE/RL) досягне успіху і виграє основу справу в суді.

Перед слуханням 25 березня адміністрація Трампа погодилася виплатити заборгованість мовнику за першу половину березня. «Радіо Свобода» отримає $7,46 мільйона — суму, що покриває період з 1 по 14 березня, тобто за день до того, як USAGM заявило про припинення надання гранту RFE/RL. Однак в адміністрації продовжили відстоювати наказ, який набув чинності 15 березня.

Кілька судових справ проти Агентства глобальних медіа США ще розглядають. Минулого тижня журналісти «Голосу Америки», профспілки та «Репортери без кордонів» подали позов, заявивши, що закриття було незаконним і порушувало Конституцію. Очікують, що слухання у цій справі відбудеться в пʼятницю, 28 березня.

Що передувало

Президент США Дональд Трамп 14 березня підписав указ про скорочення діяльності семи державних агентств, серед яких USAGM. Воно завідує іноземним мовленням і курує, зокрема, «Голос Америки», «Радіо Вільна Європа»/ «Радіо Свобода». За цим послідувало повідомлення про припинення дії схваленого Конгресом США гранту, що фінансує діяльність цих медіа.

За кілька днів у «Радіо Свобода» заявили, що США припинили фінансування видання. Мовник подав до суду.