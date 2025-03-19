«Радіо Свобода» подало до суду на Агентство США з глобальних медіа через припинення фінансування

Видання «Радіо Вільна Європа»/«Радіо Свобода» (RFE/RL) подало до суду на Агентство США з глобальних медіа (USAGM), а також на посадовців організації, щоб заблокувати їхню спробу припинити дію федерального гранту, виділеного на роботу організації.

Про це йдеться у повідомлені видання.

У скарзі зазначили, що відмова в наданні RFE/RL коштів, виділених Конгресом США, порушує федеральні закони. У тому числі Конституцію США, яка наділяє Конгрес виключною владою над федеральними витратами. Справу розглядатимуть в Окружному суді округу Колумбія.

«Зараз не час поступатися місцем пропаганді та цензурі противників Америки. Ми вважаємо, що закон на нашому боці і що святкування нашої кончини деспотами по всьому світу передчасне», — сказав президент RFE/RL Стівен Капус.

«Радіо Вільна Європа»/«Радіо Свобода» — це незалежна медіакорпорація, що існує з 1953 року. Її роботу фінансують за рахунок коштів, що виділяє Конгресом США через Агентство з глобальних медіа (USAGM). «Радіо Свобода» мовить понад 20 мовами, а головною метою проголошують незалежну журналістику, розслідування й підтримку демократії.

Що передувало

Президент США Дональд Трамп 14 березня підписав указ про скорочення діяльності семи державних агентств, серед яких USAGM. Воно завідує іноземним мовленням і курирує, зокрема, «Радіо Вільна Європа»/«Радіо Свобода». Слідом за цим послідувало повідомлення про припинення дії схваленого Конгресом США гранту, що фінансує діяльність цих медіа.

На сайті USAGM опублікували заяву від імені радника глави організації Кері Лейк, у якій ухвалені рішення пояснюються неефективним, з точки зору адміністрації Трампа, витрачанням коштів платників податків.

Низка країн ЄС хоче фінансувати «Радіо Свобода» після скорочення підтримки від США, пише видання Politico.