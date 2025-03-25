Керівники розвідки США кажуть, що не передавали секретні матеріали у чаті Signal, де випадково опинився журналіст

Керівники розвідки адміністрації США стверджують, що не передавали жодних секретних матеріалів у чаті Signal, куди випадково запросили журналіста The Atlantic.

Про це пише NBC News.

Директорка Національної розвідки Тулсі Габбард і директор Центрального розвідувального управління Джон Реткліфф применшили значення цього інциденту під час слухань у Сенатському комітеті з розвідки.

У своїх свідченнях Реткліфф визнав, що був у чаті, але сказав, що це було «законно». Він зазначив, що застосунок Signal був завантажений на його робочому компʼютері в ЦРУ, коли він почав працювати, і стверджував, що це було дозволено як засіб звʼязку для робочих цілей.

Він не відповів на питання, чи було доречно ділитися детальними військовими планами через Signal.

На запитання демократів, чи обговорювалися в чаті час і місце запланованих військових ударів, Габбард відповіла: «Я можу засвідчити, що я не причетна до цього. Я можу засвідчити той факт, що в цій групі чату ніколи не було засекречених або розвідувальних даних».

Реткліфф і Габбард також заявили, що будуть співпрацювати з аудитом, який має зʼясувати, чи використовували вони Signal або іншу платформу обміну повідомленнями для обговорення секретної інформації.

Габбард не стала відповідати на питання про те, користувалася вона своїм особистим телефоном чи телефоном, виданим урядом, пославшись на те, що питання щодо Signal «перебуває на стадії розгляду».

Що трапилось

Головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг заявив, що його випадково додали до чату в месенджері Signal, де обговорювали американську операцію проти хуситів.

До чату його додав акаунт під іменем Майк Волтц — так звуть радника президента США з національної безпеки. За словами Голдберга, в чаті була інформація про цілі, зброю, яку використають США, і послідовність атак. Невдовзі після цього відбулися безпосередні атаки по Ємену.

У цьому чаті було всього 18 людей, зокрема акаунти, що писали від імені віцепремʼєра Джей Ді Венса, глави Пентагону Піта Гегсета, держсекретаря Марко Рубіо, глави Національної розвідки Тулсі Габбард, директора ЦРУ Джона Реткліффа, радника Трампа Стіва Віткоффа та інших.

Після цього Голдберг надіслав листи низці чиновників, які були присутні в цьому чаті, запитавши, чи був він справжнім і чи знали вони, що додали до нього журналіста. Йому відповів Браян Гʼюз, речник Ради національної безпеки, підтвердивши правдивість повідомлення групи Signal.

Президент США Дональд Трамп, коментуючи ситуацію, підтримав Волтца. Він також заявив, що хоча журналіст The Atlantic випадково потрапив у приватний чат про військові плани, його присутність «жодним чином не вплинула» на удари по хуситах у Ємені.