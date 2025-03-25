Президент Німеччини відправив у відставку Шольца та його уряд

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр офіційно відправив у відставку канцлера Олафа Шольца та 14 міністрів його уряду.

Про це пише Die Zeit.

Після установчого засідання нового Бундестагу він похвалив їх за роботу і вручив їм сертифікати про відставку в палаці Бельвю.

Штайнмаєр подякував канцлеру насамперед за його реакцію на російське вторгнення в Україну, яка стала «величезним зусиллям».

Відтепер Шольц та його уряд де-юре не обіймають своїх посад. Але коаліційні переговори щодо нового уряду ще не завершені, тож Штайнмаєр попросив Шольца продовжувати керувати офіційними справами його кабінету до призначення нового уряду.

Теоретично, такий тимчасовий уряд зберігає всі свої повноваження, але, як правило, більше не ухвалює жодних важливих рішень і здійснює лише ті призначення, які вважає абсолютно необхідними. Наприклад, 27 березня Шольц полетить до Парижу на саміт щодо України.

Коли буде сформовано новий уряд, поки що невідомо. Якщо лідер ХДС Фрідріх Мерц і його потенційний кабінет дотримуватимуться раніше оголошеного графіка, вони можуть завершити коаліційні переговори до Великодня. Однак ХДС/ХСС та СДПН нещодавно зменшили очікування швидкої угоди, посилаючись на своє бажання знайти якомога більше спільних позицій.