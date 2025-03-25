У Японії чоловіку призначили рекордну компенсацію — він помилково провів у камері смертників майже 50 років

Суд у Японії присудив рекордну компенсацію в 200 мільйонів єн (понад $1,4 мільйона) Івао Хакаматі — він помилково провів у камері смертників майже 50 років.

Про це пишуть японські мовник NHK і агентство Kyodo.

Івао Хакамата працював на заводі з виробництва пасти місо. У 1966 році його визнали винним у вбивстві свого боса, його дружини та їхніх двох дітей-підлітків. На допиті Хакамата визнав провину, але потім заявив, що поліція погрожувала та катувала його. Через два роки його засудили до вищої міри покарання — смертної кари.

Івао Хакамата професійно займався боксом, 1957 рік.

Основним доказом проти Хакамати був закривавлений одяг, знайдений в резервуарі з місо невдовзі після того, як знайшли тіла. Протягом багатьох років адвокати Хакамати стверджували, що ДНК, вилучена з одягу, не збігається з ДНК їхнього підзахисного. Адвокати також припускали, що поліція могла сфабрикувати докази.

Але справу почали переглядати лише у 2014 році — і за підсумком Хакамату звільнили з вʼязниці, поки триває суд. Восени 2024 року його виправдали — тоді йому було 89 років.