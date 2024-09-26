У Японії виправдали чоловіка, який найдовше у світі пробув у камері смертників — майже пів століття

Японський суд виправдав 88-річного чоловіка, який найдовше у світі пробув у камері смертників. Суд встановив, що докази, використані проти нього, були сфабриковані.

Про це пише BBC.

Ідеться про японця Івао Хакамаду, який перебував у камері смертників майже пів століття. У 1968 році його визнали винним у вбивстві свого боса, його дружини та їхніх двох дітей-підлітків.

Чоловік був у вʼязниці до 2014 року, коли справу відправили на новий розгляд через підозри, що слідчі могли підкинути докази його провини.

Правозахисна організація Amnesty International привітала рішення суду.

«Ми дуже раді рішенню суду про виправдання Івао Хакамади. Після майже пів столітнього незаконного увʼязнення і ще 10 років очікування на повторний судовий розгляд цей вирок є важливим визнанням глибокої несправедливості, від якої він потерпав більшу частину свого життя. Він завершує натхненну боротьбу за очищення його імені, яку вели його сестра Хідеко і всі ті, хто його підтримував», — йдеться в повідомленні.

Про яку справу мова

Убивство сталось у 1966 році, коли Хакамада, який раніше був боксером, працював на заводі з переробки місо. Тіла його роботодавця, дружини боса і двох їхніх дітей знайшли після пожежі в їхньому будинку в місті Сідзуока, на захід від Токіо. Усіх чотирьох зарізали.

Влада звинуватила Хакамаду у вбивстві сімʼї, підпалі їхнього будинку і крадіжці 200 тисяч єн ($138 за нинішнім курсом) готівкою.

Хакамада спочатку заперечував звинувачення, але згодом дав зізнання. Потім він стверджував, що зробив це через побиття і допити, що тривали до 12 годин на добу.

У 1968 році його визнали винним у вбивстві та підпалі та засудили до смертної кари.

Основним доказом проти Хакамади був закривавлений одяг, знайдений в резервуарі з місо невдовзі після того, як знайшли тіла. Протягом багатьох років адвокати Хакамади стверджували, що ДНК, вилучена з одягу, не збігається з ДНК Хакамади. Адвокати також припускали, що поліція могла сфабрикувати докази.

Їхніх аргументів було достатньо, щоб переконати суддю Хіроакі Мураяму, який у 2014 році зазначив, що «одяг не належав підсудному». Після цього Хакамаду звільнили з вʼязниці та дозволили переглянути справу.

Повторний суд розпочався лише у 2023 році, суддя зрештою дійшов висновку, що ключові докази прокуратури були сфабриковані.