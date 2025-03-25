КМІС: Понад 70% українців позитивно ставляться до 30-денного перемирʼя, але не вірять, що це може стати початком миру

Більшість опитаних українців — 77% — позитивно ставляться до 30-денного перемирʼя. Ідея має високу підтримку в усіх регіонах — всюди понад 64%. Проте українці не вірять, що це може стати початком миру.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке проводили з 12 до 22 березня. Тобто після перемовин 11 березня делегацій США та України, де українська сторона погодилася на 30-денне перемирʼя за умови, якщо РФ теж прийме пропозицію.

До 18 березня 2025 року — до дня телефонної розмови Трампа з Путіним, українців запитали про те, як вони сприймають ідею 30-денного тимчасового перемирʼя. Вибір був між трьома позитивними та трьома негативними трактуваннями для України.

Більшість — 77% — мали позитивне ставлення до цієї пропозиції. Найпопулярніша відповідь (47%) — це спосіб показати, що Росія не хоче миру або порушує домовленості. Ще 12% вважали, що це спроба розблокувати військову допомогу, 18% бачили в цьому крок до завершення війни на прийнятних для України умовах. Загалом реакція була позитивною, проте більшість опитаних не вірили, що це справді може стати початком миру.

Негативне трактування обрали 17% опитаних: 8% вважають це помилкою, яка послабить Україну, 7% — ознакою відчаю влади через ситуацію на фронті, а 2% розцінили це як крок до капітуляції. У всіх регіонах більшість (від 72% на сході до 85% на заході) підтримували ідею тимчасового припинення вогню.

Реакція українців на вимоги РФ

У період з 19 до 21 березня, вже після розмови Трампа з Путіним, коли Росія заявила, що для припинення вогню Україна має зупинити мобілізацію, постачання західної зброї та отримання розвідувальних даних, українців запитали, чи прийнятні для них ці умови.

Серед опитаних респондентів 79% вважають їх категорично неприйнятними. Готові прийняти 16%, з них для 14% це було б важким рішенням. У всіх регіонах більшість людей відкинули ці вимоги (80—81% на заході, у центрі та на півдні, 64% на сході).

Щоб зрозуміти, чи готові українці підтримати припинення вогню, респондентам запропонували кілька варіантів гарантій безпеки. Якщо перемирʼя буде без жодних гарантій, 62% категорично його не підтримають, а 32% загалом готові погодитися.

Якщо ж будуть певні гарантії безпеки, понад половина українців (хоч і неохоче) підтримають припинення вогню. Водночас різниця між різними варіантами гарантій була незначною:

Якщо будуть розміщені західні миротворці — 60% підтримають, 34% будуть проти.

Якщо гарантією стане членство України в НАТО — 58% підтримають, 32% будуть проти.

Якщо Україна отримає більше ППО, літаків та іншу військову підтримку — 56% підтримають, 35% будуть проти.

Що робити, якщо США припинять підтримку

На початку березня 2025 року США тимчасово зупинили військову допомогу Україні, але потім відновили її. Людей запитали, як Україна має діяти, якщо США остаточно припинять підтримку.

Серед опитаних українців 82% вважають, що країна має продовжувати боротьбу навіть за умови обмеженої підтримки (наприклад, лише від Європи). Лише 8% схиляються до капітуляції. У всіх регіонах більшість підтримують подальший опір: від 78% на сході до 83% на заході.