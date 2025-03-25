Politico: Майбутнє радника Трампа з нацбезпеки під сумнівом — він випадково додав у секретний чат головреда The Atlantic

У Білому домі США триває бурхлива дискусія про те, що радника з національної безпеки Майка Волтца, можливо, доведеться звільнити. Він випадково додав у секретний чат, де обговорювали удари до єменських хуситах, головного редактора журналу The Atlantic Джеффрі Голдберга.

Про це повідомило Politico з посиланням на джерела.

Президент США Дональд Трамп ухвалить остаточне рішення, чи звільняти Волтца, впродовж наступних кількох днів, коли отримає звіт про цей інцидент.

Високопосадовці Білого дому багато говорять про подальшу долю Волтца. І половина з них кажуть, що він не повинен залишитися на посаді. Деякі з них зазначають, що Волтц має піти у відставку, щоб запобігти тому, щоб президент опинився в «поганому становищі».

«Було нерозсудливо вести таку розмову в Signal. Як радник з національної безпеки він не міг бути таким нерозсудливим», — додав один з посадовців.

Людина, наближена до Білого дому, була ще відвертішою: «Усі в Білому домі можуть погодитися в одному: Майк Волтц — довбаний ідіот».

Однак ще одне джерело Politico зазначило, що Трамп обговорив із Волтцем цю ситуацію, і в останнього поки що є підтримка.

«Як сказав президент Трамп, атаки на хуситів були дуже успішними й ефективними. Президент Трамп продовжує дуже довіряти своїй команді з національної безпеки, включно з радником з національної безпеки Майком Волтцом», — прокоментувала прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.

Загалом майбутнє Волтца багато в чому залежить від особистого ставлення Трампа.