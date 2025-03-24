Смерть хлопчика у стоматолога в Києві: клініка відсторонила від роботи лікаря-анестезіолога

Київська клініка, в якій семирічний хлопчик помер після наркозу в стоматолога, розпочала внутрішнє розслідування й відсторонила лікаря-анестезіолога.
Про це повідомляє «Суспільне».
У приватній клініці розповіли, що співпрацюють з правоохоронцями та надали їм усю необхідну інформацію. Лікарку, котра проводила наркоз, відсторонили від роботи.
«У нас проводиться власне внутрішнє розслідування, ми хочемо отримати обʼєктивні висновки від слідчої групи і самі розібратися в цій ситуації. Це страшна трагічна ситуація для родини. Це наша перша трагічна історія, сподіваємося, що остання», — зазначила комунікаційниця клініки Анастасія.
Вона додала, що в клініці є реанімаційне обладнання та відповідні препарати, оскільки це повноцінне хірургічне стаціонарне відділення.
«Наразі проводяться слідчі дії. Є обмеження лікарської таємниці і таємниці слідства», — сказала речниця клініки.
- Про смерть хлопчика в клініці стало відомо 22 березня. Попередньо, у дитини зупинилося серце під час наркозу.