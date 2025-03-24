Понад мільйон сирійців повернулися додому після повалення режиму Асада в Сирії

Після повалення режиму Асада в Сирії з початку цього року до своїх домівок повернулося близько 1,2 мільйона сирійців. ООН прогнозує, що до кінця року ця цифра може зрости до 3,5 мільйона.

Про це пише Euronews з посиланням на дані Міжнародної організації з міграції.

Серед них 885 тисяч внутрішньо переміщених громадян та 302 тисячі біженців. Половина сирійців, які повернулися з-за кордону, приїхали з Лівану, 22% з Туреччини та 13% з Іраку. Понад чверть живуть у пошкоджених або недобудованих будинках.

Раніше режим Башара Асада заявляв про «безпечне повернення», але багато хто натомість стикався з арештами або примусовим призовом в армію.

ООН та різні організації кажуть, що людям, які повертаються додому, зараз важко адаптуватися, бо немає потрібних послуг, є небезпека та проблеми з документами. У країні все ще приблизно 7 мільйонів людей змушені жити не вдома — вони внутрішньо переміщені громадяни. Економічні труднощі, як-от нестача грошей і проблеми з електрикою, заважають допомагати цим людям.

Станом на середину березня зібрали лише 12,5% від запланованих $1,25 мільярда допомоги для країни. Через брак грошей важко забезпечити людей житлом, необхідними товарами, чистою водою, санітарією, їжею та підтримкою сільського господарства.

Через останні бої на півночі, півдні та узбережжі Сирії тисячі людей знову змушені були тікати з домівок, і це ускладнило доставку допомоги.

Хоча після повалення Асада повстанцями на початку грудня ситуація трохи стабілізувалася, цього місяця знову почалися жорстокі сутички між прихильниками Асада (алавітами) та урядовими силами безпеки.

За даними Сирійської обсерваторії з прав людини з Великої Британії, ці бої були одними з найкривавіших за останні 10 років — за кілька днів загинуло понад тисячу людей.