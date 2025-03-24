Трамп анонсував нові мита для держав, які купуватимуть нафту чи газ у Венесуели

Президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить «вторинні мита» проти Венесуели.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

За його словами, будь-яка країна, яка купує нафту або газ у Венесуели, буде змушена платити Сполученим Штатам мита у розмірі 25% за будь-яку торгівлю. Цей тариф планують ввести з 2 квітня.

Він пояснив своє рішення тим, що Венесуела начебто відправила до Сполучених Штатів під прикриттям «десятки тисяч високопоставлених та інших злочинців, багато з яких є вбивцями та людьми дуже жорстокого характеру».

«Серед банд, які вони відправили до Сполучених Штатів, є «Трен-де-Арагуа», яка отримала статус «іноземної терористичної організації». Ми в процесі повернення їх до Венесуели», — зазначив він.