Президент призначив Миколу Калашника головою Київської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив Миколу Калашника головою Київської обласної державної адміністрації. Напередодні, 11 березня, уряд погодив його призначення цю посаду.

На сайті президента вже зʼявився відповідний указ № 176/2025.

З 1 січня 2025 року Микола Калашник тимчасово виконував обовʼязки голови Київської ОДА. До того працював першим заступником голови Київської ОДА, першим заступником голови Дарницької державної адміністрації в Києві і виконував обовʼязки голови.

Микола Калашник.

Навчався Микола Калашник у Київському національному торговельно-економічному університеті за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», кваліфікація — магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Згодом закінчив Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю «Регіональне управління», кваліфікація — магістр державного управління.