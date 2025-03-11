Миколу Калашника призначили головою Київської ОДА

Кабінет міністрів України погодив призначення Миколи Калашника на посаду голови Київської обласної державної адміністрації.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

З 1 січня 2025 року Микола Калашник тимчасово виконував обовʼязки голови Київської ОДА. До того працював першим заступником голови Київської ОДА, першим заступником голови Дарницької державної адміністрації в Києві і виконував обовʼязки голови.

Навчався Калашник у Київському національному торговельно-економічному університеті за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», кваліфікація – магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Згодом закінчив Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю «Регіональне управління», кваліфікація – магістр державного управління.