Reuters: Папу Римського випишуть з лікарні в неділю. Йому дадуть два місяці відпочинку

Папу Римського Франциска, якого ушпиталили з двосторонньою пневмонією понад п’ять тижнів тому, випишуть з лікарні 23 березня.

Про це повідомляє Reuters.

Понтифік ще потребуватиме відпочинку у Ватикані, каже Серджіо Альфʼєрі, голова команди медиків, які доглядали Франциска. Лікар додав, що Папі прописали два місяці спокою і порадили утриматися від зустрічей з великими групами людей, а також заходів, що вимагають особливих зусиль.

За час боротьби з хворобою понтифік переніс чотири гострі напади, які у Ватикані назвали «респіраторними кризами». За словами Альфʼєрі, два з них були критичними й загрожували життю Папи Римського.

Папа, який набрав вагу останніми роками, використовуючи крісло колісне через болі в колінах і спині, тепер схуд. «Але, скажімо так, він мав трохи про запас, тому нас це не турбує», — додав очільник групи медиків.

Раніше повідомлялося, що Франциск має «заново навчитися говорити» після кисневої терапії. Станом на 21 березня було невідомо, чи випишуть понтифіка до Великодня, тобто 20 квітня.