Reuters: Папу Римського випишуть з лікарні в неділю. Йому дадуть два місяці відпочинку

Папу Римського Франциска, якого ушпиталили з двосторонньою пневмонією понад п’ять тижнів тому, випишуть з лікарні 23 березня.
Про це повідомляє Reuters.
Понтифік ще потребуватиме відпочинку у Ватикані, каже Серджіо Альфʼєрі, голова команди медиків, які доглядали Франциска. Лікар додав, що Папі прописали два місяці спокою і порадили утриматися від зустрічей з великими групами людей, а також заходів, що вимагають особливих зусиль.
За час боротьби з хворобою понтифік переніс чотири гострі напади, які у Ватикані назвали «респіраторними кризами». За словами Альфʼєрі, два з них були критичними й загрожували життю Папи Римського.
Папа, який набрав вагу останніми роками, використовуючи крісло колісне через болі в колінах і спині, тепер схуд. «Але, скажімо так, він мав трохи про запас, тому нас це не турбує», — додав очільник групи медиків.
Раніше повідомлялося, що Франциск має «заново навчитися говорити» після кисневої терапії. Станом на 21 березня було невідомо, чи випишуть понтифіка до Великодня, тобто 20 квітня.
- З 14 лютого Папа Римський Франциск перебуває в лікарні зі «складною клінічною ситуацією». Згодом у Ватикані сповістили, що у понтифіка розвинулася пневмонія в обох легенях. Йому зробили переливання крові, адже тести виявили анемію.
- 2 березня повідомляли, що стан здоров’я Папи Римського Франциска стабілізувався, він досі в лікарні. Представники Ватикану запевнили, що він «залишається бадьорим і в доброму гуморі».
- Ватикан порушує столітнє табу, висвітлюючи стан здоровʼя Папи Римського. Розмови про його «земне здоровʼя» прирівнюють до профанації.