Помер перший премʼєр України Вітольд Фокін

Помер перший премʼєр-міністр України Вітольд Фокін. Йому було 92 роки.

Про це повідомила онука Марія Фокіна, не називаючи причину смерті.

Вітольд Фокін був на посаді премʼєр-міністра з жовтня 1990 року до жовтня 1992 року за президентства Леоніда Кучми.

Вітольд Фокін. Anatoliy Pashko / Wikipedia

Після премʼєрства Фокін працював науковим співробітником Інституту світової економіки та міжнародних відносин, був президентом Міжнародного фонду гуманітарних і економічних звʼязків України з РФ, членом Вищої економічної ради при президенті України (1997—2001).

Згодом, у 2020 році, Вітольд Фокін увійшов до складу делегації України на переговорах у Мінську. Після цього в інтервʼю уже підсанкційному виданню «Страна.ua» заявив, що особливий статус потрібно надати усьому Донбасу, включно з підконтрольними Україні територіями. Він також виступав за повну амністію для учасників подій на сході. На його думку, такі кроки назустріч Росії підштовхнуть її відмовитися від місцевих виборів на окупованих територіях Донецької і Луганської областей до повернення державного кордону під контроль України.

За місяць президент Володимир Зеленський підписав указ, яким вивів першого премʼєра Вітольда Фокіна зі складу делегації України. За день до цього рішення Фокін прибув на засідання комітету Ради з питань організації державної влади і сказав, що не бачив доказів того, що на Донбасі йде війна між Україною та Росією. У підсумку комітет ухвалив звернення до президента Володимира Зеленського з вимогою відкликати Фокіна з Мінської групи. Тоді Фокін заявив, що політики натравили на нього «гопників вищого рангу».