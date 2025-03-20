Reuters: Розвідка США передала Білому дому, що українські війська не оточені на Курщині. Трамп продовжує казати протилежне

Розвідувальні служби США оцінили ситуацію з українськими підрозділами на Курщині й поділилися даними з Білим домом. У висновку йдеться, що Сили оборони України не оточені російськими військами, всупереч нещодавнім заявам президента США Дональда Трампа й Путіна.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Оцінки розвідки Штатів та Європи показують, що українські військові перебувають під значним тиском російських сил, однак не потрапили в оточення.

У своєму дописі за 14 березня Трамп написав, що просив Путіна врятувати життя тисячам українців, які, за його словами, були «повністю оточені» та вразливі. Путін сказав, що так і зробить, якщо вони здадуться.

Американський президент повторив заяву про «оточені» українські підрозділи під час виступу у Вашингтонському центрі Кеннеді та інтервʼю Fox News цього тижня.

Президент України Володимир Зеленський заперечив, що українські військові оточені, і наголосив, що Путін бреше про реальну ситуацію на Курщині. Водночас Зеленський визнав, що українці в складному становищі на цьому напрямку і чекають продовження атак з боку Росії.

Що відбувається на Курщині

Ввечері 19 березня на брифінгу Зеленський розповів, що Росія планує повністю витіснити українські війська з Курського напрямку, а потім вдарити в напрямку Сум і переміщувати війська на Харків, а також на Запоріжжя. Однак наразі Україна не бачить таких можливостей у РФ на Харківському чи Запорізькому напрямку. Зараз ворог накопичує війська на Сумському напрямку.