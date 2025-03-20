Зеленський: Україна презентує на наступній зустрічі із США список важливої інфраструктури

Цього тижня українська делегація зустрінеться з представниками США у Саудівській Аравії. Точна дата наразі невідома, але президент сказав, що вона відбудеться в один із днів з 21 по 23 березня — «як буде комфортно групам».

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування з журналістами ввечері 19 березня.

На майбутній зустрічі сторони мають продовжити обговорювати тимчасове припинення вогню. Президент наголосив, що отримував від США сигнали про те, що зараз йдеться по «енергетичну тишу». Також зараз на порядку денному припинення обстрілів цивільної інфраструктури обох країн.

Володимир Зеленський наголосив, що це поняття доволі осяжне, тому Україна підготує список інфраструктури, яку вважає пріоритетною та цивільною. Зеленський наголосив, що йтиметься, зокрема, про залізницю, портову інфраструктуру. Наразі невідомо, що підтвердять партнери.

Що передувало

11 березня в Саудівській Аравії пройшли перемовини між делегаціями України та США. За їхніми підсумками Україна погодилася на негайне тимчасове перемирʼя — в обмін Вашингтон вирішив відновити допомогу та обмін розвідданими. Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню на 30 днів запрацює для всієї лінії фронту, якщо на це погодиться Росія.

18 березня Трамп поговорив з Путіним. Вони, зокрема, обговорили запропоноване Штатами 30-денне перемирʼя. Путін вимагав, щоб на цей період в Україні зупинили мобілізацію та переозброєння ЗСУ.



Після розмови сторони повідомили, що Путін нібито підтримав ідею про взаємну відмову РФ і України від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів.

Наступного дня, 19 березня, Трамп поговорив із Зеленським. Президент США поділився з українським лідером подробицями своєї розмови з Путіним.



Зеленський готовий підтримати припинення ударів по обʼєктах енергетичної та іншої цивільної інфраструктури. Він також анонсував нову зустріч української делегації з американською в Саудівській Аравії найближчими днями.