Північна Корея — третя серед найбільших власників біткоїнів. Ось як вона це зробила

Північна Корея посідає третє місце у світі за запасами біткоїнів після США і Великої Британії. Їй вдалося це за допомогою хакерів, які викрадають криптовалюту під час масштабних кібератак.

Про це передає британська газета The Times.

Найбільша і найуспішніша хакерська група Північної Кореї Lazarus зберігає загалом 13 580 біткойнів на понад $1,1 мільярда.

За даними організації з моніторингу криптовалют Arkham Intelligence, яка використовує штучний інтелект для ідентифікації власників анонімних криптохолдингів, Пхеньян відстає лише від Лондону з біткоїнами на $5 мільярдів і від Вашингтону з біткоїнами щонайменше на $16,5 мільярда. І Велика Британія, і Штати отримали свої активи завдяки конфіскаціям у злочинців.

Lazarus, також відома як TraderTraitor, — це одна з найуспішніших злочинних організацій у світі. Доходи від її діяльності — це порятунок для режиму Кім Чен Ина в КНДР та його джерело іноземної валюти. Американське Федеральне бюро розслідувань підтвердило, що кібершахраї викрали понад $1,5 мільярда у криптовалюті Ethereum під час цифрового рейду на криптобіржу Bybit в лютому.

Сума вкраденого перевищує витрати Північної Кореї на оборону в 2023 році, що становили $1,4 мільярда.

Хакери атакували користувачів біржі через підроблені електронні листи (спеціальні фішингові атаки). Вони обманом отримали доступ до мережі біржі, а потім змінили повідомлення на екранах користувачів. Через це людям здавалося, що вони підтверджують звичайні транзакції, хоча насправді хакери отримували контроль над їхніми операціями, а вони погоджувалися на переказ величезних сум через кілька анонімних облікових записів на децентралізованих біржах.