Північна Корея — третя серед найбільших власників біткоїнів. Ось як вона це зробила

Північна Корея посідає третє місце у світі за запасами біткоїнів після США і Великої Британії. Їй вдалося це за допомогою хакерів, які викрадають криптовалюту під час масштабних кібератак.
Про це передає британська газета The Times.
Найбільша і найуспішніша хакерська група Північної Кореї Lazarus зберігає загалом 13 580 біткойнів на понад $1,1 мільярда.
За даними організації з моніторингу криптовалют Arkham Intelligence, яка використовує штучний інтелект для ідентифікації власників анонімних криптохолдингів, Пхеньян відстає лише від Лондону з біткоїнами на $5 мільярдів і від Вашингтону з біткоїнами щонайменше на $16,5 мільярда. І Велика Британія, і Штати отримали свої активи завдяки конфіскаціям у злочинців.
Lazarus, також відома як TraderTraitor, — це одна з найуспішніших злочинних організацій у світі. Доходи від її діяльності — це порятунок для режиму Кім Чен Ина в КНДР та його джерело іноземної валюти. Американське Федеральне бюро розслідувань підтвердило, що кібершахраї викрали понад $1,5 мільярда у криптовалюті Ethereum під час цифрового рейду на криптобіржу Bybit в лютому.
Сума вкраденого перевищує витрати Північної Кореї на оборону в 2023 році, що становили $1,4 мільярда.
Хакери атакували користувачів біржі через підроблені електронні листи (спеціальні фішингові атаки). Вони обманом отримали доступ до мережі біржі, а потім змінили повідомлення на екранах користувачів. Через це людям здавалося, що вони підтверджують звичайні транзакції, хоча насправді хакери отримували контроль над їхніми операціями, а вони погоджувалися на переказ величезних сум через кілька анонімних облікових записів на децентралізованих біржах.
- У лютому 2022 року ООН випустила доповідь, де заявила, що Північна Корея фінансує свою ракетну програму і ядерні випробування за рахунок вкраденої криптовалюти. З 2020 по вересень 2021 року кіберзлочинці з КНДР викрали мільйони доларів цифрових активів, які стали важливим джерелом доходу для фінансування ядерної та ракетної програм Північної Кореї. Кібератаки з боку КНДР були спрямовані на три криптовалютні біржі в Північній Америці, Європі та Азії.
- У 2021 році один з найбільш високопоставлених перебіжчиків із Північної Кореї розповів, як заробляє режим Кім Чен Ина: країна активно торгує зброєю та наркотиками, має власну армію хакерів, а також широку мережу шпигунів в інших державах, особливо в Південній Кореї.