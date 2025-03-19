Швейцарія вдвічі збільшила підтримку відбудови України — до 100 мільйонів франків

Швейцарія збільшить до 100 мільйонів франків (4,7 мільярда гривень) загальний обсяг фінансування проєктів відновлення та реконструкції від швейцарських компаній, що працюють в Україні.

Про це пише Міністерство економіки України.

Відповідне рішення ухвалив Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO).

Це фінансування є частиною ініціативи Швейцарії з підтримки України на 2025—2028 роки із загальним бюджетом 1,5 мільярда швейцарських франків (понад 70 мільярдів гривень). Це перший етап довгострокової 12-річної підтримки, загальний обсяг якої становитиме 5 мільярдів франків (236 мільярдів гривень).

У звʼязку з розширенням програми термін подачі заявок на участь в конкурсі проєктів продовжили до 31 березня 2025 року. Компанії, які вже подали документи, можуть внести зміни до своїх пропозицій.

У конкурсі беруть участь швейцарські компанії, які мають юридичну особу в Україні та можуть зробити значний внесок у відбудову і створення додаткової цінності для української економіки.