Трамп позбавив дітей Байдена державної охорони

Президент США Дональд Трамп позбавив дітей свого попередника Джо Байдена охорони Секретної служби.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп стверджує, що Хантера Байдена начебто захищають 18 працівників Секретної служби.

«Зараз він [Хантер] відпочиває в Південній Африці, де права людини ставляться під сумнів, і не дивно, що саме в цій країні. Через це Південну Африку було вилучено з нашого списку країн, які отримують економічну та фінансову допомогу», — написав Трамп.

Американський президент оголосив, що віднині Хантер Байден більше не матиме захисту Секретної служби. Так само Ешлі Байден, яка начебто мала 13 агентів.

Заява Трампа пролунала за кілька годин після того, як репортер запитав у нього про деталі охорони Хантера Байдена агентами Секретної служби, пише Reuters. Президент відповів, що не знає про це, але вивчить це питання.