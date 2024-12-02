Байден помилував свого сина у двох кримінальних справах

Чинний президент США Джо Байден помилував свого сина Хантера Байдена одразу у двох кримінальних справах. Вже в грудні йому мали винести вирок у справах про незаконне зберігання зброї та ухиленням від сплати податків.

Про це йдеться на сайті Білого дому, а також деталі повідомляє CNN.

«Сьогодні я підписав помилування для мого сина Хантера. З того дня, як я вступив на посаду, я сказав, що не втручатимуся в ухвалення рішень Міністерством юстиції, і я дотримався свого слова, навіть коли я спостерігав, як мого сина вибірково і несправедливо переслідували», — заявив Джо Байден.

Він каже, що «з Хантером поводилися інакше», ніж з людьми, які скоюють подібні злочини, а також президент заявив про політичний тиск у справах.

А звинувачення у справах Хантера висунули лише після того, як кілька політичних опонентів Байдена в Конгресі спонукали атакувати чинного президента і виступили проти його повторного обрання, каже Байден.



«Намагаючись зламати Хантера, вони намагалися зламати мене», — заявив президент.

Водночас CNN пише, що американський президент порушив свою обіцянку, адже казав, що не втручатиметься в справи навіть у разі перемоги на президентських виборах республіканця Дональда Трампа.

Новообраний президент США після вступу на посаду не зможе скасувати помилування.

CNN зазначає, що окрім справ про несплату податків та зберігання зброї, Хантера не притягнуть до відповідальності й за будь-які потенційні федеральні злочини, які він міг вчинити «з 1 січня 2014 року до 1 грудня 2024 року».

Хантер Байден прийняв помилування батька і заявив, що присвятить життя допомозі людям із залежністю.

У дописі в соціальних мережах Трамп назвав помилування «зловживанням і помилкою правосуддя».

Про які справи мова

Хантеру Байдену інкримінували три кримінальних злочини та шість проступків, повʼязаних із несплатою податків, ухиленням від оподаткування і наданням неправдивих або шахрайських податкових декларацій.

За даними слідства, Байден-молодший протягом чотирьох років не сплатив $1,4 мільйона податків з доходів, які отримував від іноземних компаній.

Нещодавно в цій справі зʼявився новий епізод, згідно з яким Хантер Байден отримав гроші від сумнівного румунського бізнесмена нібито для лобіювання його інтересів.

У вересні він визнав свою провину в цій справі. Вирок мали оголосити 16 грудня — йому загрожувало до 25 років позбавлення волі.

У вересні 2023 Хантеру Байдену також офіційно висунули звинувачення у незаконному придбанні та володінні зброєю в період, коли він вживав наркотики.

Звинуваченням стосувалися пунктів про незаконне володіння зброєю. Два з них повʼязані з тим, що Хантер у 2018 році під час купівлі револьвера Colt Cobra 38SPL у штаті Делавер збрехав, що не вживає наркотиків, і володів зброєю під час вживання наркотиків. Усе це є федеральними злочинами.

Він не визнавав своєї вини, але в червні 2024 Суд присяжних визнав його винним за всіма трьома пунктами обвинувачення.