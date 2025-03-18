Від вівторка, 18 березня, McDonald’s повернув сніданки ще в 7 населених пунктів України. Раніше вони були доступними лише в західних регіонах.



Про це компанія повідомляє в X.



Йдеться про повернення сніданків у Рівному, Хмельницькому, Чернівцях, Житомирі, Глибочиці, що на Житомирщині, Черкасах та Чернігові.



«Одесо та Києве, залишилося ще трішки почекати», — зазначили в McDonald’s.



Напередодні компанія повернула сніданки у Львові, Луцьку, Тернополі, Івано-Франківську, Яремчі та Ковелі. Ранкові страви можна купити в закладі до 10:30 та замовити через доставку Bolt до 10:15.

Раніше ранкове меню тестували у Вінниці, адже там є потік клієнтів і оптимальна кількість точок. У місті зʼявилися мафін, роли з яйцем та куркою, яйцем і свининою або яйцем, свининою і беконом, тост із сиром та з сиром і беконом. Додали також подвійний Чікен Фреш МакМафін і ранкові МакМеню.