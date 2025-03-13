McDonald’s повертає сніданки в ресторани України — де вже можна скуштувати

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonaldʼs розширює перелік міст в Україні, де доступні сніданки. Раніше їх тестували у Вінниці.

Про це компанія повідомляє в X.

McDonaldʼs поступово запускає ранкове меню в усіх областях, де працюють ресторани мережі — поки що окрім регіонів на сході. Починаючи з 13 березня сніданки щодня можна буде придбати у Львові, Луцьку, Тернополі, Івано-Франківську, Яремчі та Ковелі.

Ранкові страви можна купити в закладі до 10:30 та замовити через доставку Bolt до 10:15. Команда McDonaldʼs працює над тим, щоб повернути сніданки в усі міста, де представлена мережа.