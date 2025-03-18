Інститут миру США звинувачує DOGE у проникненні в їхню штаб-квартиру

Співробітники Департаменту з питань ефективності уряду (DOGE), очолюваного американським мільярдером Ілоном Маском, увірвалися в штаб-квартиру Інституту миру США. На місце викликали поліцію.
Про це передає Bloomberg.
Більшу частину минулого року Інститут миру США очолював Джордж Муз — колишній посол і помічник держсекретаря. Інститут стверджує, що він не державна установа, а незалежна неприбуткова організація, яка отримує державне фінансування безпосередньо від Конгресу США.
У лютому 2025 року президент США Дональд Трамп підписав указ про скорочення Інституту миру США та кількох інших організацій до «мінімального рівня присутності та функціонування, передбаченого законом».
Згодом до штаб-квартири навідалися співробітники DOGE, які стежили за скороченнями. Минулого тижня їх вигнали з Інституту миру. Через це адміністрація Трампа звільнила призначену президентом і затверджену Сенатом раду, залишивши лише міністра оборони Піта Гегсета, держсекретаря Марко Рубіо та президента Університету національної оборони Пітера Гарвіна членами з правом голосу.
Троє вищезгаданих чиновників спробували замінити Джорджа Муза на посаді виконувача обовʼязків президента іншим чиновником, Кеннетом Джексоном. Чи законно це було — не зрозуміло, адже існують спеціальні законодавчі вимоги стосовно звільнення членів правління та конституції правління. У Білому домі заявили, що рішення трьох членів ради було достатньо для звільнення Муза. DOGE звинуватив останнього в незаконних діях.
Заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі назвала Муза «кар’єрним бюрократом, який хоче бути непідзвітним американському народу».
Джордж Муз натомість звинуватив співробітників DOGE у незаконному проникненні в будівлю. Через це працівники Інституту зверталися до правоохоронців.
- Після того як Дональд Трамп став президентом США, у Вашингтоні запрацював Департамент ефективності уряду (DOGE) під керівництвом мільярдера Ілона Маска. Ця структура за півтора року має підвищити ефективність роботи американського уряду. У межах скорочення витрат уряду влада США, серед іншого, призупинила програми допомоги іншим країнам, запропонувала федеральним чиновникам звільнитися й отримати компенсації. Також у США вирішили майже вполовину скоротити штат працівників Міністерства освіти, а в Центральному розвідувальному управлінні США почали звільняти нещодавно найнятих працівників.