У Запоріжжі правоохоронці затримали місцевого — його підозрюють у виготовленні вибухівки для терактів

Служба безпеки та Національна поліція затримали мешканця Запоріжжя, якого підозрюють у виготовленні вибухівки для терактів у місті.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Правоохоронці називають затриманого агентом російської воєнної розвідки і наркозалежним. За матеріалами справи, чоловік погодився на співпрацю з росіянами в обмін на обіцянку «легких грошей».

СБУ

Його основне завдання — виготовляти вибухівку й перевозити її в приховані схрони. Перед тим як перейти до цього, фігурант пройшов «тестову місію» — розклеював містом антиукраїнські листівки.

Слідчі також зʼясували, що підозрюваний «втемну» використовував знайомих, а також перевіряв їхню придатність для вербування.

Чоловіку повідомили про підозру в державній зраді й обрали запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.