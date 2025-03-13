У Миколаєві затримали жінку, яка готувала подвійний теракт на замовлення РФ

Служба безпеки України затримала мешканку Дніпропетровщини — її підозрюють у підготовці подвійного теракту в Миколаєві на замовлення Росії.

Про це пише пресслужба СБУ.

За версією слідства, підозрювана мала встановити саморобну вибухівку під капотом запаркованого у дворі авто, щоб потім дистанційно її підірвати. Коли на місце прибули б поліцейські та рятувальники, підірвали б другу вибухівку.

Другу вибухівку підозрювана замаскувала на дереві в кількох метрах від замінованого авто. У неї додатково спорядили гайки, щоб підсилити руйнування і збільшити кількість постраждалих.

СБУ стверджує, що так російські спецслужби хотіли вбити й важко поранити максимальну кількість людей, щоб спровокувати паніку в Миколаєві.

СБУ

Правоохоронці завчасно викрили підозрювану і затримали її на гарячому, коли вона намагалася закласти вибухівку під авто в комендантську годину. Згодом виявилося, що російські спецслужби у лютому 2025 року завербували її через телеграм-канал з пошуку легких грошей.

Її підозрюють у закінченому замаху на вчинення теракту. За це загрожує до 10 років вʼязниці.