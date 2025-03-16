Вбивство активіста Демʼяна Ганула в Одесі. Затриманому вручили підозру

Чоловіку, якого затримали за вбивство одеського активіста Демʼяна Ганула, вручили 15 березня повідомлення про підозру.

Про це «Суспільному» повідомив прессекретар спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону Едуард Плешко.

Його підозрюють у навмисному вбивстві, яке він вчинив на замовлення, та незаконному поводженні зі зброєю. (п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України). Прокуратура просить затриманого відправити у СІЗО без права на заставу.

Що передувало

Вранці 13 березня в Приморському районі Одеси застрелили активіста Демʼяна Ганула. За кілька годин правоохоронці затримали підозрюваного — ним виявився 46-річний дезертир. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, у квартирі, де переховувався підозрюваний, знайшли зброю з якої, ймовірно, і вбили активіста.

Прокуратура почала розслідування за фактом умисного вбивства, вчиненого на замовлення (п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України). Слідчі опрацьовують можливі мотиви злочину, у тому числі версії щодо замовного характеру вбивства, а також «російського сліду».

Що відомо про Демʼяна Ганула

Як пише BBC, Ганул відомий з 2013—2014 років, коли в складі «Правого сектору» був учасником Революції гідності, а в Одесі очолював силовий блок місцевого осередку праворадикальної партії.

Він також був учасником протистояння 2 травня 2014 року на Куликовому полі, де в Будинку профспілок внаслідок сутичок між проросійськими та проукраїнськими активістами загинули майже 50 людей.

Згодом він створив громадську організацію «Вуличний фронт» і разом з однодумцями боровся проти незаконних забудов. Часто акції протесту закінчувалися сутичками. У 2017 році його притягували до відповідальності разом з активістами Сергієм Стерненком та Ігорем Беєм.



Демʼян неодноразово був учасником акцій під консульством Росії в Одесі. У листопаді 2021 року разом з однодумцями він приніс туди труну з надписами «Груз 200» та «Росіяни їдуть додому».

На початку 2022 року, коли в Одесі мав відбутися виступ російського репера Басти, Ганул домігся скасування цього концерту.