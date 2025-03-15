Axios: Болер відкликає свою кандидатуру на спецпредставника Трампа у справах заручників після перших перемовин із ХАМАС

Адам Болер, який керував першими прямими переговорами з ХАМАС від імені президента США Дональда Трампа, відкликав свою кандидатуру на посаду спеціального представника президента у справах заручників.
Про це пише Axios із посиланням на джерела.
Високопосадовець з адміністрації Трампа сказав, що цей крок планували протягом двох тижнів. Його мета — перемістити Болера на іншу посаду представника президента, але з розширеними повноваженнями.
Адам Болер став першим американським посадовцем, який безпосередньо зустрічався з представниками ХАМАС, після чого опинився в центрі медійної й політичної бурі.
Переговори з ХАМАС схвалив сам президента США Трамп, однак деякі республіканці в Сенаті розгнівалися через це. Вони приватно висловили своє обурення Білому дому.
Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт зазначила, що Болер продовжить працювати як спеціальний урядовий службовець і зосередиться на переговорах про заручників.
«Адам відіграв вирішальну роль у переговорах про повернення Марка Фогеля з Росії. Він продовжить цю важливу роботу, щоб повертати незаконно затриманих людей з всього світу додому», — додала вона.
- Після перших переговорів Вашингтону з ХАМАС між Ізраїлем і США виникла напруга. Ізраїльські посадовці висловили невдоволення і наголосили, що ХАМАС — це терористична організація, чиїм словам не можна довіряти. На що Болер відповів: ««Ми не агент Ізраїлю. У нас є конкретні інтереси».