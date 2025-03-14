У Києві представили першу в країні партію FPV-дронів, повністю зібраних з українських блоків

Компанія VYRIY і представники дронової індустрії представили в Києві першу в країні партію FPV-дронів, повністю зібраних з українських блоків. Відкрив подію голова Мінстратегпрому Олександр Камишін.

Про це повідомляє кореспондент «Бабеля».

Засновник і керівник компанії Олексій Бабенко зазначив, що хоча виріб збирається з українських блоків, його (поки що) не можна назвати «повністю локалізованим».

Деякі компоненти цих блоків імпортуються з інших країн, наприклад з Китаю, і збираються в Україні. Така «викрутково-паяльна» локалізація важлива, тому що Китай може заблокувати експорт блоків для дронів, але не зможе заблокувати експорт компонентів для них.

Він назвав і головні проблеми, які заважають індустрії локалізуватися далі. Серед них: відсутність пільгового кредитування на обігові кошти, відсутність прогнозованості в закупівлях, відсутність бронювання для виробників комплектуючих і податкове навантаження за рахунок ПДВ, яке працює не на користь «локалізатора».

Компанія VYRIY була постачальником технології в проєкті «Народний FPV».