США через зростання цін на яйця звернулися по допомогу до Данії — їй належить Гренландія, яку Трамп погрожує анексувати

США звернулися до Данії та інших європейських країн із запитанням, чи можуть вони експортувати курячі яйця на американський ринок, оскільки в США стрімко зростають ціни на цей продукт.

Про це повідомила галузева асоціація північних країн, передає Reuters.

Відповідний запит надіслало Міністерство сільського господарства США. Згідно з листом, з яким ознайомилося агентство Reuters, показав, США наприкінці лютого надіслали офіційні запити до країн-виробників яєць з проханням надати інформацію про їхню спроможність і готовність експортувати яйця на американський ринок.

«Ми все ще чекаємо на подальші вказівки від Вашингтона щодо наступних кроків, але чи є у вас оцінка кількості яєць, які можуть бути поставлені до США (за умови, що вони відповідають усім вимогам імпорту)», — йдеться у повторному листі до Данської яєчної асоціації, надісланому на початку березня.

Данська яєчна асоціація заявила, що розгляне це питання, але в Європі немає надлишку яєць.

«У глобальному масштабі існує дефіцит яєць скрізь, тому що споживання зростає, і багато людей постраждали від пташиного грипу», — додали в асоціації.

Запит до Данії відбувається на фоні тривалої риторики президента США Дональда Трампа про приєднання Гренландії, яка входить до складу Данії. Ще у грудні 2024 року він заявив, що «володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю» для нацбезпеки США.

А 13 березня на запитання журналістів щодо того, яке його «бачення щодо потенційної анексії Гренландії», Трамп відповів, що це станеться.