Марк Карні офіційно став премʼєром Канади

Очільник Ліберальної партії Канади Марк Карні 14 березня склав присягу і офіційно став новим премʼєром країни.

Про це пише CBC.

Він став 24-м премʼєром Канади. Очікується, що найближчим часом він призначить вибори до парламенту.

Марк Карні — економіст. Він був головою Банку Канади у 2008—2013 роках, у перші роки після всесвітньої фінансової кризи. Потім, у 2013—2020 роках, він очолював Банк Англії, і його служба на цій посаді припала на бурхливі роки брекзиту.

Карні змінив на посаді премʼєр-міністра Канади Джастіна Трюдо, який у січні цього року заявив про намір піти у відставку. Карні був єдиним кандидатом на пост лідера Ліберальної партії, який не входив в уряд Трюдо, і за підсумками голосування набрав 85,9%. Його головна суперниця — колишня міністерка фінансів і чинна членкиня парламенту Христя Фріланд — отримала 8%.

Крім запеклої боротьби з опозицією на загальних виборах, які відбудуться цього року, новому премʼєру також доведеться вести непрості переговори зі США про мита на тлі претензій президента Дональда Трампа.