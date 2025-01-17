Ексміністерка фінансів Канади Христя Фріланд збирається замінити Трюдо на посаді премʼєра

Колишня міністерка фінансів Канади Христя Фріланд, відставка якої пришвидшила завершення карʼєри Джастіна Трюдо, приєдналася до перегонів, щоб замінити його на посаді прем’єр-міністра.

Христя Фріланд оголосила про свою кандидатуру на посаду лідера Ліберальної партії зі словами «Я балотуюся, щоб боротися за Канаду».

Ексміністерка змагатиметься з Марком Карні — колишнім очільником Банку Канади, передвиборча кампанія якого офіційно стартувала 16 січня.

Переможець стане прем’єр-міністром Канади у березні, але, найімовірніше, або Карні, або Фріланд доведеться знову брати участь у виборах, бо всі головні опозиційні партії збираються голосувати за відставку уряду.

У центрі уваги обох кандидатів на посаду премʼєра будуть економічні питання, зокрема те, як впоратися з погрозою Дональда Трампа запровадити 25% мита на товари, які США імпортують із Канади. У своїй промові Карні сказав, що він планує «повністю зосередитися на тому, щоб повернути нашу економіку в нормальне русло», а Фріланд зазначила, що виступає за відповідні мита.

«Якщо президент Трамп запровадить 25% мита, наш контрудар має бути долар за долар — і він має бути чітким і болісно спрямованим», — написала вона в газеті Toronto Star.

Христя Фріланд обіймала низку важливих посад — була міністеркою торгівлі, закордонних справ і фінансів — з часу приходу до влади Джастіна Трюдо й лібералів у 2015 році. Також вона працювала віце-премʼєр-міністром упродовж пʼяти років. Фріланд регулярно наполягала на санкціях проти Росії.