Apple впровадить в AirPods функцію живого перекладу розмов

Компанія Apple планує представити нову функцію для AirPods, яка дозволить навушникам у реальному часі перекладати розмови на іншу мову.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Це стане частиною оновлення програмного забезпечення для AirPods, яке запустять у 2025 році. Воно буде пов’язане з iOS 19 – новою версією операційної системи Apple для телефонів.

Наприклад, якщо англомовний користувач слухатиме співрозмовника, що говорить іспанською, iPhone перекладатиме її на англійську та відтворюватиме через AirPods. А англійська мова для іншого користувача буде перекладатися на іспанську.

Apple також працює над новими моделями AirPods, зокрема третім поколінням AirPods Pro. Компанія розробляє версію з вбудованими камерами, які використовують штучний інтелект для аналізу навколишнього середовища. Торік Apple випустила нові кольори для AirPods Max та бюджетних AirPods 4.