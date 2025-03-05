Apple представила новий MacBook Air із чипом М4. Що нового

Компанія Apple представила новий ноутбук MacBook Air із чипом М4. Він має підвищену продуктивність, як порівняти зі старішими моделями.
Про це повідомила Apple.
Новий MacBook Air доступний у двох розмірах — 13 і 15 дюймів. Ціна починається з $999 за 13-дюймову модель — це на $100 доларів менше за попередню вихідну ціну в $1 099 на інші моделі.
Попередньо замовити ноутбук можна з 5 березня, а продажі почнуться з 12 березня.
У новій моделі — два порти Thunderbolt 4, зарядний порт MagSafe і 3,5 мм роз’єм для навушників. Ноутбук доступний у новому небесно-блакитному кольорі на додаток до вже знайомих Starlight, Midnight і Silver.
«MacBook Air — безумовно, найпопулярніший ноутбук у світі. Сьогодні ми даємо всім ще більше причин полюбити його, зокрема за підвищення продуктивності завдяки чипу M4, за нову камеру з функцією Center Stage і красивий новий небесно-блакитний колір», — сказав старший віцепрезидент Apple зі світового маркетингу Грег Джосвіак.
Як кажуть розробники, нова модель може автономно працювати протягом 18 годин. Хоча оновлення чипу M4 не є радикальною зміною, воно, ймовірно, підтримуватиме високі продажі цієї моделі, подібно до M3 MacBook Air.
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