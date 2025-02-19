Apple представила iPhone 16e. Що нового

Apple анонсувала вихід iPhone 16e — доповнення до лінійки iPhone 16, яке продаватимуть за меншою ціною. Вартість стартуватиме від $599.

Про це повідомила пресслужба компанії.

«iPhone 16e містить функції, які наші користувачі люблять у лінійці iPhone 16, зокрема революційний час автономної роботи, високу продуктивність завдяки чіпу A18 останнього покоління, інноваційну систему камери 2-в-1 і Apple Intelligence», — заявили в Apple.

Apple

Новий iPhone 16e буде доступний у двох матових кольорах — чорному та білому. Попереднє замовлення можна зробити з 21 до 28 лютого. Смартфон оснащений 6,1-дюймовим OLED-дисплеєм і «найкращим часом автономної роботи серед 6,1-дюймових iPhone».

Також iPhone 16e повертає виїмку для камери і змінює порт зарядки Lightning на користь USB-C.

Apple

Як і інші iPhone з Apple Intelligence, 16e дозволить користувачам безкоштовно отримувати доступ до ChatGPT через Siri без облікового запису OpenAI.

iPhone 16e має 48-мегапіксельну камеру з подвійним об’єктивом. Фронтальна камера TrueDepth з автофокусом «гарантує якісні селфі», а покращений HDR «точно передає кольори та світло». Смартфон знімає 4K Dolby Vision (до 60 к/с) і підтримує просторове аудіо. Audio Mix дозволить редагувати звук, а зниження шуму вітру поліпшить якість запису.