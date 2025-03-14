Андрій Білоус, якого звинувачують у домаганнях, повернувся на посаду директора Молодого театру

Театрального режисера Андрія Білоуса, якого раніше звинуватили у домаганнях, відновили на посаді директора — художнього керівника Молодого театру.

Про це «Українській правді» розповіли працівники Молодого театру, а сам Білоус підтвердив в коментарі hromadske.

За словами працівників, відновлення Білоуса на посаді сталось на зборах трупи. До працівників театру звернувся директор Департаменту культури Київської міськради Сергій Анжияк.

«Він сказав нам, що є висновки комісії, зачитав їх. У цих висновках комісія радить відсторонити його, але вони не бачать законних підстав це зробити», — розповіла балетмейстерка-постановниця Ніна Змерзла.

Працівниця також додала, що зібрання тривало лише 15 хвилин, після чого присутні просто покинули залу.

«Ми перепитали, чи справді він повертається. Тобто до нас прийшли сказати, що не дивлячись на всі заяви, на комісію, на наші розмови з комісією, повертається. Нам відповіли, що так», — розповідає вона.

Сам Білоус в коментарі журналістам каже, що станом на 14 березня у Департаменту культури КМДА немає правових підстав для відсторонення або звільнення його з посади.

Журналісти hromadske також отримали документ з департаменту, який підтверджує, що керівника Молодого театру відсторонили до 13 березня за його власною заявою.