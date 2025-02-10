Білоуса відсторонять від посади в Молодому театрі

Андрія Білоуса відсторонять від посади директора – художнього керівника Молодого театру. Його звинувачують у сексуальних домаганнях студентки Карпенка-Карого і акторки Молодого театру.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Пояснили, що відсторонили для «об’єктивного та неупередженого розгляду обставин справи» про неетичну поведінку, а також для відкритого діалогу між усіма сторонами конфлікту.

«Також це дасть змогу провести всебічний аналіз ситуації та ухвалити подальші управлінські рішення, що відповідатимуть інтересам усього колективу й глядачів», — пишуть у КМДА.

У Молодому театрі також створять комісію, яка «за потреби вживатиме належних заходів реагування».

Вранці цього дня, 10 лютого, пройшла акція з вимогою відсторонити художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса. Учасники акції прийшли з плакатами «Театр — не місце для насильства», «Не мовчи» та «Геть Білоуса».

Що відбувається в університеті ім. Карпенка-Карого і Молодому театрі

Наприкінці січня одна зі студенток університету імені Карпенка-Карого Софія Сапожнік звинуватила викладача Андрія Білоуса в домаганнях. Спочатку вона 21 січня опублікувала анонімне відео зі звинуваченнями, а за кілька днів розкрила свою особистість.

За її словами, Білоус надсилав їй інтимні фото інших студенток і просив надсилати подібні, «мотивуючи це тим, що це вже всі зробили».

Згодом схожими історіями почали ділитися й інші студенти режисера. Актор і випускник університету Валерій Філіпенко, який одним з перших почав поширювати відео з розповіддю Сапожнік, зазначив, що це давно вже відомо серед «театральної бульбашки», але всі мовчали. Він закликав поширювати анонімну форму, яку можуть заповнити всі постраждалі від дій Білоуса.

Університет Карпенко-Карого 23 січня повідомив, що звернувся із заявою до поліції, щоб правоохоронці «перевірили розповсюджену інформацію та надали їй правову оцінку». 27 січня стало відомо, що Білоуса відсторонили від роботи в університеті.

10 лютого у поліції повідомили, що почали розслідування за статтею про сексуальне насильство проти Білоуса.

Сам Андрій Білоус у коментарі «Радіо Свобода» відкинув звинувачення, які йому закидають, і наголосив, що відкритий до всіх перевірок у законному порядку, але не погоджується з тим, що «рішення ухвалюються не судом, а в соцмережах і на мітингах».