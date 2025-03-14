Євросоюз продовжив санкції проти Росії ще на пів року

Європейський Союз продовжив персональні санкції проти Росії ще на шість місяців. Вони стосуються майже 2 400 людей і компаній та передбачають блокування активів і заборону на вʼїзд.

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Однак за наполяганням Угорщини із санкційних списків прибрали кількох людей, пише редактор «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк. Це колишній керівник одного з найбільших виробників мінеральних добрив «Єврохім» Володимир Рашевський, сестра російського олігарха Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлова, бізнесмен Вʼячеслава Моше Кантор, а також міністр спорту Росії Михайло Дегтярьов.

Видання Financial Times із посиланням на джерела писало, що Угорщина вимагала виключити російського олігарха Михайла Фрідмана із санкційного списку ЄС — інакше погрожувала не продовжити санкції. Цю ж позицію підтримав і Люксембург. Однак санкції проти нього залишилися чинними, натомість зі списку прибрали інших людей.

Санкції проти Росії складаються з двох рамок, які продовжують у різний час. Одна з них охоплює економічні заходи, а інша — понад 2 400 людей і компаній, яким забороняють поїздки та чиї активи заморожують.