Служба зовнішньої розвідки Німеччини BND вважає, що спалах пандемії коронавірусу у 2020 році цілком могла спричинити лабораторна помилка Уханьського інституту вірусології в Китаї.

Про це пишуть німецькі газети Süddeutsche Zeitung і Zeit.

Німецька розвідка ґрунтується у своїх висновках на аналізі матеріалів із публічного простору, зібраних за час розслідування під кодовою назвою «Saaremaa».

Деякі матеріали надійшли з Інституту вірусології Уханю, розташованому в місті, звідки, імовірно, і почалася пандемія. Ці дані вказують на те, що там застосовували певні ризиковані методи дослідження, які ускладнювалися порушеннями правил лабораторної безпеки.

Є докази, що дослідники з Уханю проводили так звані експерименти з посилення функцій, під час яких маніпулювали вірусами, що існують у природі. Це могло змінити те, як вірус викликає захворювання, як передається, хто ним інфікується.

Служба зовнішньої розвідки Німеччини дізналася це ще у 2020 році, даючи своїм висновкам рейтинг імовірності від 80% до 95%. Однак цю оцінку приховували від громадськості.

Спалах коронавірусної інфекції стався наприкінці 2019 року в Китаї. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоровʼя оголосила поширення коронавірусу пандемією. Влада Китаю повʼязувала спалах захворювання з уханьським ринком тварин і морепродуктів «Хуанань».