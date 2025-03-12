У Нацрозвідці США підтвердили відновлення обміну розвідданими з Україною

Сполучені Штати офіційно підтвердили скасування паузи в обміні розвідувальними даними з Україною.
Про це повідомила директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард.
«За вказівкою президента [Дональда Трампа] пауза в обміні розвідданими з Україною закінчилася», — написала вона.
Водночас державний секретар Міноборони Польщі Павел Залевський сповістив, що військова допомога Вашингтону знову надходить до України через хаб у Ясьонці. Відомо, що після оголошення паузи американської підтримки Києва поставки через цей логістичний хаб зупинилися.
- 11 березня в Саудівській Аравії пройшли перемовини між делегаціями України та США. За їхніми підсумками Україна погодилася на негайне тимчасове перемирʼя — в обмін Вашингтон вирішив відновити допомогу та обмін розвідданими.
- Протягом 30 днів на всій лінії фронту працюватиме режим припинення вогню, якщо на це погодиться Росія. Представники США вважають, що американська й українська сторони зробили «позитивний крок», тож є сподівання, що РФ відповість тим самим.