ООН закриває кілька програм з прав людини через скорочення фінансування США

Управління ООН з прав людини закриє кілька своїх важливих програм, включаючи допомогу жертвам катувань в Іраку, через суттєве скорочення фінансування з боку США.

Про це повідомляє Reuters.

За словами речниці ООН з прав людини Равіни Шамдасані, під загрозою опинились проєкти в Екваторіальній Гвінеї, Іраку, Україні та Колумбії. Також скорочення торкнеться спеціального фонду підтримки корінних народів.

Усі ці ініціативи раніше отримували фінансування від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Державного департаменту США.

«Є деякі країни, де нам доведеться скоротити частину нашої роботи, в тому числі в Колумбії та Іраку, а в інших місцях ми намагаємося перерозподілити фінансування», — сказала вона журналістам у Женеві.

Програма в Іраку, яка допомагала жертвам тортур і сімʼям зниклих безвісти, буде повністю закрита, додала вона, не надавши інших подробиць.

Управління ООН з прав людини має офіси та команди по всьому світу, які документують порушення, допомагають людям, що перебувають у незаконному увʼязненні, та захищають правозахисників.

Раніше Вашингтон був найбільшим донором Управління ООН з прав людини, забезпечивши майже 14% його бюджету минулого року на додаток до обовʼязкових зборів ООН.