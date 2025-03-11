Уряд перерозподілив 6,3 млн грн на ремонт корпусів «Охматдиту»

Кабінет міністрів перерозподілив близько 6,3 млн грн на відбудову Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

За його словами, ці кошти спрямують на невідкладні протиаварійні і консерваційні роботи у двох корпусах лікарні.

Премʼєр нагадав, що за оцінкою Світового банку, загалом потреби на відновлення в медичній сфері на найближчі 10 років становлять $19,4 млрд.