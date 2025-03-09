Bloomberg: США ветували ініціативу Канади в G7 створити групу для боротьби з тіньовим флотом РФ

США наклали вето на пропозицію Канади створити в межах G7 оперативну групу для боротьби з російським тіньовим флотом. На переговорах про формулювання спільної заяви з морських питань американські посадовці хочуть помʼякшити формулювання в контексті РФ.

Про це пише Bloomberg із посиланням на проєкт заяви та джерела.

Канада, яка цього року головує в G7, наступного тижня прийматиме саміт міністрів закордонних справ. Країни-учасниці мають опублікувати спільну заяву.

США намагалися прибрати зі спільної заяви G7 слово «санкції», а також формулювання, «здатність Росії вести війну» в Україні, замінивши його на «отримувати дохід».

Натомість під час переговорів щодо формулювання спільної заяви з морських питань США намагаються «посилити» формулювання в контексті Китаю.

Говорячи про морську безпеку, США наполягали на тому, щоб прямо назвати Китай загрозою нібито через ризик для «життя і засобів до існування» та його незаконні морські претензії та військові маневри, особливо в Південно-Китайському морі.

Текст спільної заяви поки що не остаточний — його ще можуть змінити до або під час саміту.