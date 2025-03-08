У Німеччині закінчилися попередні переговори про коаліцію. Що буде далі

Німецькі партії «Християнсько-демократичний союз» та Соціально-демократична партія Німеччини погодили рамковий документ для подальших коаліційних перемовин.

Про це пише Der Spiegel.

За два тижні після дострокових федеральних виборів партії готові розпочати конкретні переговори про формування уряду. Ухвалений документ стане підґрунтям для більш детальних перемовин за всіма сферами політики, які, ймовірно, почнуться наступного тижня.

Серед іншого, сторони змогли узгодити позиції щодо можливості відмовляти потенційним мігрантам — прохачам притулку безпосередньо на кордоні Німеччини. Це було важливою вимогою «Християнсько-демократичному союзу», проти якої СДПН неодноразово висловлювала сумніви. Майбутній канцлер і голова ХДС Фрідріх Мерц наголосив, що контроль документів на кордонах Німеччини мають посилити. Крім того, хочуть додатково обмежити можливість біженців перевозити в Німеччину членів своїх сімей.

Щоб прискорити розвиток економіки, можливі майбутні партнери по правлячій коаліції планують вжити заходів, щоб залучити інвестиції та провести реформу оподаткування підприємств.

Питання обороноздатності декларують як одне з ключових для потенційного уряду. У цій частині документа є фрази про те, що «захист нашої свободи є необхідним завданням» і що Німеччина продовжить підтримувати Україну.

Лідер ХДС Фрідріх Мерц і співголова СДПН Ларс Клінгбайль заявили, що планують рекомендувати партійним органам схвалити офіційний початок коаліційних переговорів. Раніше Фрідріх Мерц говорив, що хоче створити коаліцію до Великодня — тобто до 20 квітня.