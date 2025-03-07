Убивство українських військових у Німеччині. Росіянина засудили до довічного увʼязнення

У Німеччині 58-річного росіянина засудили до довічного позбавлення волі за вбивство двох українських військових. Кілька тижнів тому росіянин визнав свою провину: «Зараз, у тверезому стані, я глибоко шкодую про те, що сталося».

Про це повідомляє ntv.

Його визнали винним в особливо тяжкому злочині, тому дострокове звільнення майже неможливе.

У квітні 2024 року підозрюваний та двоє українських військових, які проходили реабілітацію після поранення в німецькому Мурнау, випивали разом у барі — до того вони не були близько знайомі. Вони почали сперечатися через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Через суперечку росіянин відчув себе «ущемленим у своїй національній гордості». Він живе в Німеччині з початку 1990-х років і є «прихильником російського націоналізму». Сторона обвинувачення стверджує, що він «беззастережно підтримує» загарбницьку війну Росії проти України.

Увечері 27 квітня 2024 року на території торгового центру в німецькому місті Мурнау знайшли двох українців з ножовими пораненнями. Виявилося, що це військові, які проходили в Німеччині реабілітацію. Один 36-річний чоловік від отриманих важких травм помер на місці, другий, 23-річний потерпілий, помер у лікарні того ж вечора.

Підозрюваного розшукали й затримали того ж вечора, він жив неподалік від місця злочину. Ним виявився 57-річний громадянин Росії — його заарештували. Слідство не виключало політичних мотивів злочину.